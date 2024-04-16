Отели Дубая продлевают проживание российским туристам, которые не смогли улететь

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что дубайские отели продлевают проживание российским туристам, которые из-за проливных дождей не смогли вылететь домой, сообщает РИА Новости .

«На текущий момент ситуация с туристами такова, что рейсы, вылетающие в Дубай и отправляющиеся из него, или отменяются, или переносятся», — сказал Мурадян.

Он подчеркнул, что отели продлевают проживание российским туристам, которым задерживают рейсы. Им оказывается поддержка.

По словам вице-президента ассоциации, из-за подтопления дорог наблюдаются проблемы с трансферами в аэропорты Дубая. В связи с перекрытиями дорог и поломками машин они сильно задерживаются, а альтернативных маршрутов нет.

Мурадян рекомендовал россиянам выезжать из отеля в аэропорт минимум за 4-5 часов до рейса. Если транспорт опаздывает, то следует воспользоваться услугами такси или общественного транспорта.

Ранее стало известно, что российские туристы по несколько часов не могут выбраться из торговых центров в Дубае из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. До вечера среды местные власти ввели в Дубае оранжевый уровень опасности.