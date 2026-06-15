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Отдел туризма Одинцовского округа стал призером конкурса на ВДНХ

Отдел по туризму администрации Одинцовского округа получил призовое место в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами!». Награждение прошло 12 июня на ВДНХ в Москве, где проект отметили в номинации «Яркое событие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приз жюри получил видеоролик о фестивале «Время надежд», который состоялся в 2025 году в Звенигороде Московской области. Проект был посвящен эпохе 1950–1960-х годов и передавал атмосферу светлой ностальгии, близкой старшему поколению и интересной молодежи.

Фестиваль объединил три ключевых направления: музыку того времени, поэзию и культурные традиции, а также визуальное погружение в историческую среду. Пространство мероприятия воссоздавало дух эпохи через детали оформления и творческие программы.

Главной идеей проекта стало создание «моста между поколениями» через эмоции и узнаваемые образы, объединяющие людей общей историей. Конкурс прошел при поддержке министерства экономического развития РФ в рамках направления «Национальные проекты России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.