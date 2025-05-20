Новый туристический налог: что ждет гостиничный бизнес Петербурга

С 1% от стоимости номера за сутки теперь рассчитывается новый туристический налог, пришедший на смену курортному сбору, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В отличие от прежней фиксированной ставки, взимаемой напрямую с отдыхающих, теперь платеж ляжет на плечи гостиниц, которые могут переложить его на клиентов через повышение цен. Как отмечает «Деловой Петербург», отелям Северной столицы предстоит резко нарастить доходы — на 87% до конца года, чтобы выполнить госзадачу.

Амбиции властей простираются дальше: в 2026 году планируется собрать 1,7 млрд рублей (+40%), а к 2027-му — уже 2,2 млрд (+31%). Для этого с 2026 года введут сезонные ставки: 1% в низкий сезон (зима-весна) и 2% — в пиковый (лето-осень). Через год коэффициенты вырастут до 1,5% и 3% соответственно.

Парадоксально, но в начале мая петербургские гостиницы получили неожиданный бонус из-за авиаколлапса: пассажиры, застрявшие в Пулково, массово бронировали номера, обеспечив всплеск спроса.