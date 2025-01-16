Новые зоны отдыха появятся в природных парках Свердловской области

Руководитель Минприроды Свердловской обалсти Денис Мамонтов рассказал, что в ближайшее время на территории природных парков и заказников региона будут созданы новые зоны отдыха и маршруты, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

В заказнике «Режевской» планируется открытие новой зоны отдыха и дайв-центра.

Также запланировано обновление дорожной и тропиночной сети в двух лесопарках и открытие музея первопроходцев в «Оленьи ручьи». В парке «Бажовские места» будет организована новая входная группа, а в «Реке Чусовая» продолжится создание туристических стоянок.

Кроме того, в 2025 году заказник «Режевской» отпразднует 30-летний юбилей. Он был основан в 1995 году и занимает более 39 тысяч гектаров. Его основная цель — охрана уникальных минералогических ресурсов и подземных вод.

Парк «Оленьи ручьи», который недавно отметил 25 лет, стал одним из победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Здесь оборудованы различные туристические маршруты, привлекающие сторонников экотуризма.

Интерес к посещению охраняемых природных территорий в Свердловской области растет — в 2024 году количество посетителей увеличилось на 40 тысяч по сравнению с предыдущим годом, достигнув 241,4 тысячи человек.