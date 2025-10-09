НОТК: не подтверждаем массовый отказ россиянам во въезде в Южную Корею

Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась за разъяснениями в московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК) из-за публикаций СМИ, которые пишут о массовом отказе во въезде в Южную Корею туристам из РФ, сообщается на сайте АТОР.

Россиянам для въезда в Южную Корею нужно оформлять электронное разрешение на поездку K-ETA. Делается это на официальном сайте системы и не занимает много времени.

«Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян», — сказали в НОТК.

В туристическом офисе Южной Кореи в Москве отметили, что 8 октября связывались с туроператорами, которые активно продают туры в страну, и никто не подтвердил наличие проблемы отказа во въезде у клиентов.

Как уточнили в НОТК, сегодня в стране высокий сезон. Это период «танпхуна» (пора красных кленов), который привлекает много туристов, в том числе и из РФ. Туроператоры отправляют большие группы, помогают индивидуальным путешественникам, но ни у кого не было проблем на границе.

Консульский департамент российского МИД отметил, что обращений, связанных с подобными происшествиями на границе с Южной Кореей, дипломаты не получали.

«Не располагаем информацией о том, что эпизоды с немотивированным отказом нашим соотечественникам во въезде в Республику Корея носят массовый характер», — сказали в министерстве.

В МИД туристам из России посоветовали ответственно отнестись к заполнению заявления на получение K-ETA. Кроме того, туристы должны быть готовы дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые им могут задать миграционные офицеры, среди них: о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств на путешествие.

В НОТК также призвали туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.