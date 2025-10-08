Туристов из России массово не пускают в Южную Корею

Недопуск россиян в Южную Корею стал носить массовый характер. На границе страны туристов стали разворачивать, речь идет как о молодых девушках, так о целых семьях с детьми, сообщает Baza .

Десятки людей рассказали истории о несостоявшихся поездках в Южную Корею. Всем им на границе задавали вопросы по истории, памятникам и знаковым местам. Также были длительное ожидание в «подвале» и отказ.

Путешественник по Азии Андрей отметил, что оказался в аналогичной ситуации. Его не пустили в Сеул без объяснения причин, но также и не выпускали назад. На границе мужчине указали на необходимость ждать какое-то «ответственное лицо», которое будет разговаривать с ним и решит, что делать дальше.

Турист, не желая терять время, вышел в зону вылета в аэропорту и устроил перформанс. Мужчина написал на картонке, что корейское правительство держит его в заложниках. К одиночному пикету сразу начали подходить любопытные, и в итоге пограничники отпустили россиянина.

