«Нищие русские»: министр туризма Абхазии Логуа объяснил слова о туристах из РФ

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа заявил, что скандальные высказывания сотрудницы ведомства о «нищих российских туристах» вырваны из контекста.

Ранее начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая выразила недовольство «нищими туристами из РФ». По ее словам, билет Москва — Сухум стоит 1,5 тыс. рублей. Россияне якобы ничего не покупают, поэтому республика не получает дохода в виде налога и несет большие убытки. При этом Абхазии не нужны неплатежеспособные туристы.

«Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал Логуа в интервью изданию «Апсныпресс».

Министр добавил, что в туристической отрасли Абхазии действительно достаточно проблем, однако слова Лакербая были вырваны из контекста и не отражают позицию всего ведомства.

Ранее российские туристы поделились честным впечатлением от отдыха в Абхазии. Так, россияне жалуются на антисанитарию и переполненные пляжи в республике.