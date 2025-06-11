Антисанитария: стало известно, почему не стоит ехать на отдых в Абхазию

Среди положительных сторон путешественники чаще всего отмечали дружелюбность местных жителей, вкусную кухню, богатую морепродуктами, овощами и фруктами, а также наличие национальных традиционных блюд. Более того, в стране наблюдаются низкие цены на жилье и питание.

Среди отрицательных сторон отдыха в Абхазии туристы назвали неразвитость инфраструктуры, переполненные пляжи в сезон купания и антисанитарию. Также многие отдыхающие жаловались на качество обслуживания в некоторых местных кафе и магазинах.

Перед поездкой в Абхазию стоит заранее изучить отзывы и рекомендации на места проживания и культурные особенности региона. Важно помнить о том, что страна предлагает не только отдых на пляжах под солнцем, но и богатое историческое наследие.