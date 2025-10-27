На Шри-Ланке в отелях нашествие крысиных змей
В отелях Шри-Ланки наблюдается нашествие крысиных змей, которых также называют серым лазающим полозом. Длина змей достигает до двух метров. Российские туристы сообщают, что рептилии оккупировали места для отдыха и беспрепятственно перемещаются по гостиничной территории, сообщает SHOT.
По утверждению отдыхающих, в последние дни развернулась настоящая борьба за шезлонги с этими непрошеными гостями. Змеи наводнили шри-ланкийские отели, выбираясь из джунглей и облюбовав пляжи и прилегающие к отелям и виллам участки.
При этом местные работники не проявляют к ним особого внимания и не пытаются прогнать.
Специалисты предполагают, что причиной дискомфорта туристов стали восточные крысиные змеи. Несмотря на внушительные размеры и устрашающий вид, они не представляют опасности для человека из-за отсутствия яда.
