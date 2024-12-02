На Кубе агрессивные тропические мухи нападают на туристов из России

На Кубе агрессивные тропические мухи хехены нападают на туристов из России. Особенно сильно они докучают тем, кто отдыхает на курорте Варадеро, сообщает SHOT .

У туристки Людмилы из Москвы почти все тело покрылось крупными волдырями красного цвета. Их диаметр — около трех миллиметров. При этом раны сильно чешутся.

Работники отеля, где остановилась путешественница, порекомендовали приобрести в аптеке мазь. Другие туристы из России столкнулись с такой же проблемой.

Кубинцев хехены тоже кусают. Однако в таких условиях они живут всю жизнь, поэтому у них появился иммунитет. В результате от соприкосновения с москитами у местных появляются не волдыри, а лишь небольшие красные точки. Особого дискомфорта они не вызывают.

Хехены — кубинские москиты. Их не слышно и почти не видно.

Укусы москиты делают незаметно, но после них на теле появляются волдыри, которые доставляют дискомфорт. Путешественники снимают зуд и неприятные ощущения на поврежденных участках тела с помощью мазей с алоэ и маслом чайного дерева.

Ранее мелкая плодовая муха стала причиной того, что 23 тонны мандаринов в Новороссийске пришлось отправить на утилизацию. Муха попала в контейнер во время его погрузки в порту Турции. Насекомое вдоволь объелось фруктами, раскидало везде свои личинки и умерло.