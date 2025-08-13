«Музей самоваров» откроется около станции канатной дороги в Бору

Около станции канатной дороги в Бору устанавливают гигантский самовар, внутри которого планируется разместить «Музей самоваров», сообщает pravda-nn.ru .

Представители районной администрации рассказали, что завершение работ ожидается уже в ближайшее время.

Кроме того, рядом с самоваром будет построен павильон, где будут проводиться мастер-классы по завариванию чая. Проект финансируется в полном объеме компанией «Карамельный чай», выступившей в качестве инвестора.

Этот необычный арт-объект появился относительно недавно, но уже привлекает внимание горожан и туристов. Хотя работы еще не завершены, нижегородцы с нетерпением ждут возможности сфотографироваться рядом с новой достопримечательностью.