Мусор, мертвые птицы и фекалии: россиян заселили в заброшенный отель в Египте

Десяткам российских туристов пообещали, что их заселят в пятизвездочный отель в Египте. Однако по приезде россиянам предложили жить в заброшенной гостинице с мертвыми птицами и фекалиями, сообщает SHOT .

Туристы приобрели путевки у туроператора Anex Tour. За путешествие они заплатили от 120 до 180 тыс. рублей. Россиян уверяли, что их заселят в пятизвездочный отель Amarina Star Resort.

Однако уже в Египте граждан РФ привезли в заброшенную гостиницу с чудовищной антисанитарией. В номерах была плесень, мусор, отсутствовало электричество. Жить в них было невозможно. На территории отеля россияне обнаружили мертвых птиц и фекалии. Часть номеров и вовсе была почти разрушена, в них не жили больше 10 лет.

Некоторым отдыхающим пришлось переселяться в отель за свои же деньги. Другие пожаловались, что туроператор не отвечал им несколько часов, людям пришлось ждать на улице. Они потребовали переселения. В итоге часть россиян все же перевезли, а вот другую часть, в большей степени пенсионеров, оставили в заброшенном отеле.

Российские туристы требуют провести расследование. Они хотят подать в суд на туроператора.

Ранее туристов из РФ поселили в отель в Египте, где была антисанитария и отсутствовало электричество. Отдыхающих экстренно отправили на семи автобусах по разным отелям.