Мультики и солнце: россиянам ответили, стоит ли брать детей до 3 лет в отпуск

Психолог Фомина: детей до 3 лет лучше оставить у бабушки при поездке в отпуск

Психолог Евгения Фомина рассказала, стоит ли брать детей меньше 3 лет с собой в отпуск насладиться солнечными ваннами и морской водой, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, для иммунитета ребенка поездка будет полезной. От солнечных лучей можно получить витамин D3, а шведский стол принесет пользу благодаря свежим фруктам и разнообразным продуктам. Свежий воздух также является явным плюсом.

Однако, по мнению специалиста, на этом положительные стороны отпуска с ребенком заканчиваются. В таким случае родители не отдыхают, потому что необходимо постоянно следить за детьми, что ведет к стрессу и переживаниям. Психолог рекомендовала оставлять детей на попечение бабушкам и дедушкам, чтобы родители смогли полноценно отдохнуть.

Есть все-таки пришлось отправиться в отпуск с малышом, нужно быть готовыми к тому, что в пути ребенок может плакать, кричать, беспокоиться из-за обстановки вокруг, это может стать проблемой как для самих родителей, так и для окружающих. Эксперт рекомендовала чем-то отвлечь ребенка, но обычно одно развлечение занимает внимание чада только на час.

«Универсального рецепта, как успокоить малыша, к сожалению, нет. Конечно, можно закачать на телефон или планшет мультики. Но он же еще маленький и может не связывать сменяющие друг друга картинки», — добавила Фомина.