Море и солнце: за 10 лет Крым принял более 60 млн туристов

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым — один из главных российских курортов. За 10 лет полуостров принял 61 млн отдыхающих, сообщает «Крым 24» .

По словам руководителя региона, Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом за счет моря и солнца, уникальной природы и тысячи разнообразных достопримечательностей.

С 2014 года на полуострове появились еще 70 объектов размещения — гостиниц, отелей, хостелов, еще около 500 таких объектов были модернизированы. Также запланировано строительство 22 тыс. гостиничных номеров, что позволит принимать уже 10 млн человек в год.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Эту дату в 1979 году учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в городе Торремолино в Испании после принятия устава.

Ранее эксперт Виктория Подольская посоветовала российским туристам экзотические направления для отдыха на осень — это, например, Япония и Филиппины.