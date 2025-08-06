«Момент формальный»: эксперт оценил идею исключения Карелии из программы туризма

Участник экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин заявил, что идея исключения Карелии из общегосударственной программы развития туризма связан с несовпадением взглядов Москвы и республики и скорее является формальным моментом, сообщает «ФедералПресс» .

«В кабмине Карелии смотрели на то, что происходит в туристической отрасли региона в целом. Москва же следила, чтобы выполнялись те параметры, что были заложены в ИПР», — пояснил эксперт.

По его словам, решение также может быть связано с оптимизацией бюджета и в целом для развития отрасли сейчас требуется комплексный подход: необходимо выработать слаженный процесс.

Ранее директор по развитию сервиса путешествий Эмиль Зиядинов заявил, что российские туристы часто выбирают Карелию для зимнего отдыха из-за возможности единения с природой. Она стоит в одном ряду с Байкалом и Алтаем.