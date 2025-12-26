Могут заглянуть в телефон: польские пограничники ужесточили досмотр перед Новым годом

SHOT: польские пограничники могут проверить фото на телефоне при проходе в РФ

Польские пограничники устроили тотальную проверку туристов на границе с РФ прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул. Они проверяют подарки, продукты и даже требуют показать галерею в телефоне, сообщает SHOT .

Как рассказали туристы, досмотр ужесточился в канун праздников. Например, раньше они могли ввезти в Россию до 500 евро на человека. Теперь им разрешают взять с собой только 300 евро.

Кроме того, пограничники досматривают абсолютно все, в том числе продукты. Они требуют показать чек на них. Если его нет, то продукты придется оставить в Польше.

Кроме того, пограничники особое внимание уделяют подаркам. Они вскрывают украшенные коробки и досматривают их на предмет запрещенных товаров. При этом они запрещают провозить гирлянды, елочные игрушки и прочие новогодние атрибуты из-за санкций ЕС.

Тем, кто хочет ввезти новый iPhone в Россию, приходится еще сложнее. На таможне просят активировать телефон прямо и показать фотографии за неделю. В случае отказа назначают штраф 30% от стоимости.

Ранее стало известно, что эстонцы рвутся в Россию в преддверии новогодних праздников. На границе образовалась многокилометровая очередь.

