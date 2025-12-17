Эстонцы рвутся в Россию в преддверии новогодних праздников

На границе между Эстонией и Россией образовалась длинная очередь из эстонцев, пытающихся попасть в РФ в преддверии новогодних праздников. Пограничники не спешат пропускать их, сообщает SHOT .

В очереди на пропускном пункте Нарва — Ивангород стоят несколько сотен человек. Они пытаются попасть на территорию Ленинградской области. Эстонцы запланировали отпраздновать Новый год и Рождество вместе с близкими и друзьями, которые находятся в России. Они признаются, что заранее взяли отпуск для путешествия.

Однако эстонским пограничникам пришел приказ удерживать людей, пытающихся попасть в РФ, как можно дольше. Из-за этого и образовались километровые очереди.

Людям приходится стоять в заторе долгое время, некоторых не пропускают даже спустя 30 часов ожидания. Эстонцы, которые хотят попасть в РФ, создали свои списки. Теперь они ждут, когда их пропустят, в ближайших от пропускного пункта кафе и магазинах.

Ранее стало известно, что Эстония планирует запретить дубляж фильмов на русский язык. Согласно поправкам к закону о языке, исключение будет сделано только для детских и семейных картин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.