Эстония планирует запретить дубляж фильмов на русский язык

В эстонском парламенте обсуждается поправка к закону о языке, которая предусматривает запрет дубляжа кинофильмов на русский язык для коммерческого показа, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту документа, исключение будет сделано только для детских и семейных картин. Инициатива сопровождается предложениями об увеличении штрафов за нарушение языковых требований.

Законодательные изменения затронут как кинотеатры, так и другие сферы культурной жизни, где используется русскоязычный контент.

Ранее президент страны Алар Карис выражал скептическое отношение к подобным запретам, заявляя о неразумности ограничений, основанных исключительно на языковом принципе.

