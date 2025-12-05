сегодня в 12:39

Моди заявил о работе РФ и Индии над безвизом для туристических групп

Россия и Индия разрабатывают соглашение по отмене визового режима для туристических групп. Об этом заявил индийский премьер Нарендра Моди, сообщает РБК .

Предполагается, что безвизовый режим для туристических групп будет действовать в течение 30 дней.

По словам Моди, российский президент Владимир Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.

Ранее Путин и Моди провели переговоры. Российский лидер назвал эту встречу полезной и продуктивной. Он также поблагодарил премьера Индии за общение тет-а-тет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.