Моди заявил о работе РФ и Индии над безвизом для туристических групп
Фото - © РИА Новости
Россия и Индия разрабатывают соглашение по отмене визового режима для туристических групп. Об этом заявил индийский премьер Нарендра Моди, сообщает РБК.
Предполагается, что безвизовый режим для туристических групп будет действовать в течение 30 дней.
По словам Моди, российский президент Владимир Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.
Ранее Путин и Моди провели переговоры. Российский лидер назвал эту встречу полезной и продуктивной. Он также поблагодарил премьера Индии за общение тет-а-тет.
