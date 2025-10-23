Мкртчян: новые санкции ЕС не страшны российским туристам

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с РИАМО сообщил, что 19-й пакет европейских санкций в сфере туризма не навредит российским путешественникам.

Как стало известно, Европейский союз в 19-м пакете санкций запретил своим туристическим операторам напрямую вести бизнес с Россией.

«У нас в России нет ни одного туроператора, который принимал напрямую туристов из Европы. Все идет через посредников в Объединенных Арабских Эмиратах, в Турции, в других странах. Поэтому эти санкции никоим образом не коснутся российских операторов. Как ехали к нам западноевропейские туристы, так и будут ехать. Это все никак не касается российских туристов», — объяснил Мкртчян.

Он также добавил, что российские туроператоры не имеют счетов в европейских банках, санкции их тоже не затронут.