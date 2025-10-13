МИД рекомендовал россиянам не посещать Мадагаскар из-за протестов

сегодня в 21:08

В Республике Мадагаскар до сих пор бушуют протесты. В связи с этим МИД РФ порекомендовал гражданам отказаться от поездок в страну.

По данным ведомства, Мадагаскар переживает «острую фазу внутреннего кризиса». Массовые митинги проходят как в столице Антананариву, так и других крупных городах страны.

Зачастую протесты перерастают в столкновения с властями. На данный момент есть жертвы. В городах действует комендантский час.

Москва обеспокоена ситуацией в дружественной африканской стране. В МИД отметили, что Россия надеется на мирное разрешение конфликта.

Также ведомство посоветовало гражданам РФ отказаться от поездок на Мадагаскар, пока обстановка не нормализуется. Россиянам, которые уже находятся там, порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ застряли на Мадагаскаре из-за вспыхнувших протестов. Они попросили помощи у посольства России.

