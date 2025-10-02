Туристы из РФ застряли на Мадагаскаре из-за вспыхнувших протестов

Большое количество туристов из РФ застряли на Мадагаскаре из-за вспыхнувших протестов. Они попросили помощи у посольства России, сообщает пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале .

Дипломаты рассказывают путешественникам, как улететь из страны в РФ. Им помогают в покупке нужных лекарств.

На Мадагаскаре не объявляли чрезвычайную ситуацию. Большая часть компаний по-прежнему осуществляет полеты.

Есть тенденции к остановке протестов. Однако россиянам советуют не ездить в страну, пока ситуация не нормализуется.

29 сентября тысячи представителей молодежи начали протестовать в Мадагаскаре. Они выступают против отключения света и воды. Протестующие требовали отставки властей. Полиция разгоняла митинги с помощью слезоточивого газа. После этого власти государства объявили о роспуске правительства. Во время протестов в стране погибли не менее 22 человек.

«Осторожно, новости» сообщает, что авиационная компания Emirates отменила некоторые рейсы. Ряд аэропортов острова перестали принимать и отправлять рейсы. Россияне застряли на Мадагаскаре. Проблемы испытывают путешественники из Сочи и Краснодара.

