Метод стоппера: как защитить себя от незваных гостей в номере отеля

Периодически российские туристы в отпусках сталкиваются с ситуациями, когда в их гостиничные номера попадают посторонние люди. Эксперт по подбору туров Елена Гордая рассказала РИАМО, как обезопасить себя в отеле. Она напомнила, что номер — это временная частная территория постояльца.

По словам Гордой, без ведома гостя право экстренно войти в номер имеют только спасательные службы при пожаре или затоплении, руководство отеля вместе с полицией при угрозе жизни или подозрении на преступление. Весь остальной персонал обязан стучать в двери и ждать ответа.

Эксперт предупредила, что если кто-то настойчиво ломится в дверь под видом горничной или техника, которых гость не вызывал, открывать ни в коем случае нельзя. Нужно сразу позвонить на ресепшен и проверить, направляли ли они этого сотрудника.

Находясь внутри номера, всегда следует запирать дверь на дополнительную цепочку или внутреннюю задвижку. Эти замки, в отличие от электронного ключа, не открываются снаружи. Самый надежный лайфхак опытных туристов, по словам эксперта, — возить с собой клиновидный резиновый стоппер, который блокирует дверь изнутри, или вешать на ручку портативную звуковую сигнализацию.

Если неизвестный за дверью ведет себя агрессивно, пытается вскрыть замок или представляется полицией, необходимо немедленно требовать от администрации вызвать настоящий наряд.

Эксперт добавила, что самостоятельно звонить в полицию страны пребывания стоит обязательно в двух случаях: когда ресепшен бездействует или когда у постояльца есть подозрения, что персонал действует заодно с нападающими.

Недавно с такой ситуацией столкнулась россиянка, находящаяся в Шанхае. В номер девушки посреди ночи ворвался неизвестный мужчина, который скрылся только потому, что постоялица испугала его криком.

