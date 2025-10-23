сегодня в 14:46

МЭР: интерес европейцев к поездкам в Россию сохраняется

В Минэкономразвития заявили, что, согласно статистике, граждане Евросоюза по-прежнему проявляют интерес к поездкам в Россию. Для них работает единая электронная виза, которая позволит комфортно организовать поездку, сообщает ТАСС .

«Они любят российскую культуру, ценят наше историческое наследие, богатую природу, разнообразие туристских продуктов, нашу гастрономию», — отметили в ведомстве.

По мнению Минэкономразвития, новые санкции не повлияют на туристические поездки, а групповой туризм и так отменен с 2021 года. С того времени агентства не отправляют группы.

«Все, кто прилетают, — это индивидуальные туристы», — уточнили в министерстве.

Европейский союз в 19-м пакете санкций запретил своим туристическим операторам напрямую вести бизнес с Россией. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что ограничительные меры не навредят российским путешественникам.

