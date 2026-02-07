Лежат на полу аэропорта: порядка 1 тыс россиян застряли на Пхукете

SHOT: около 1 тыс россиян не могут вылететь из Таиланда

Порядка 1 тыс. россиян вынуждены ночевать в аэропорту Пхукета из-за отмены и задержки рейсов. Один самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, еще два — даже не вылетели, сообщает SHOT .

Россияне должны были отправиться из Таиланда в Москву рейсом ZF-2904. Самолет Azur Air благополучно взлетел, но на высоте подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Пхукета. Пассажирам пообещали прислать замену. Туристы были вынуждены спать прямо в аэропорту,

Также на сутки задержан второй рейс в Москву и на 15 часов — в Новосибирск. В Сети появились кадры с обстановкой в аэропорту. Судя по ним, люди вынуждены спать на чем придется: на полу, на стульях. Некоторые спасаются от жары в багажном отсеке автобуса.

Туристы жалуются, что им даже не выдали воду и еду. Сейчас в Москву вылетел только первый рейс, который возвращался из-за технической неисправности самолета.

Ранее многодетная россиянка и шестеро подростков устроили себе экстрим-экскурсию по заброшенному отелю ночью в Таиланде. За это теперь им грозит тюрьма.

