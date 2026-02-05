Прогулялась по «заброшке»: многодетной россиянке грозит тюрьма в Таиланде

На россиянку завели дело в Таиланде после прогулки по заброшенному отелю

Многодетная россиянка и шестеро подростков устроили себе экстрим-экскурсию по заброшенному отелю ночью в Таиланде. За это теперь им грозит тюрьма, сообщает Mash .

38-летней многодетной матери из Якутска надоело лежать на пляже в Паттайе. Женщина решила отправиться в экспедицию в местный заброшенный отель.

С собой россиянка взяла несовершеннолетнюю дочь и пятерых ее друзей. Всем подросткам от 16 до 18 лет. Компания в таком составе отправилась ночью в нежилой комплекс на Джомтьене.

Им удалось проникнуть в здание, но спустя полчаса ребят заметила охрана. Сотрудники приняли компанию за воров и вызвали полицию. В итоге всех задержали, а у 38-летней женщины и 18-летнего парня отобрали паспорта. На них возбудили уголовное дело.

Сейчас фигурантам грозят депортация и штраф. В том числе им придется потратить около 366 тыс. рублей на адвоката.

Ранее девочка из России попала в тайскую больницу после купания в детском бассейне. У нее диагностировали острое воспаление кишечника.

