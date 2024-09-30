Куба, Венесуэла, Турция: россиянам ответили, где отдохнуть в октябре за границей

Октябрь считается прекрасным месяцем для путешествий, поскольку летняя жара уходит, а туристический сезон продолжается. Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко поделился рекомендациями о лучших направлениях для отдыха в это время года, сообщает Life.ru .

Прежде всего специалист по туризму выделил Турцию, где бархатный сезон все еще приносит радость путешественникам. Тем не менее в центральной части страны уже могут начинаться дожди, поэтому Гажиенко рекомендовал выбирать курорты именно вблизи Средиземноморья.

Эксперт также советовал обратить внимание на остров Маргарита, расположенный в Венесуэле. В октябре там царит хорошая погода: температура обычно не падает ниже 30 градусов тепла, а температура воды в океане достигает плюс 28–29 градусов по Цельсию. Местные жители очень дружелюбно относятся к русским туристам, и в ряде кафе и ресторанов можно встретить меню на русском языке.

Куба также продолжает оставаться одним из популярных направлений для туристов, отметил эксперт. В октябре там проходит множество событий, включая международные кино- и джазовые фестивали, что делает отдых здесь особенно запоминающимся. Климат на Кубе весьма приятный: средние температуры колеблются между 28 и 30 градусами, а осадки случаются довольно редко. Среди других привлекательных мест в осенний период Гажиенко выделил Арабские Эмираты, где сейчас начинается высокий сезон.

Египет уже долгое время занимает позиции в числе самых востребованных мест для путешествий. В октябре там наблюдаются прекрасные условия для того, чтобы посетить пирамиды и другие исторические объекты. Порой температура воды и воздуха совпадает, что создает отличные возможности для идеального отдыха на пляже, заключил специалист.