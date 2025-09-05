сегодня в 16:59

Костин: туристам из РФ в Китае будет проще платить QR-кодом, а не картой «Мир»

QR-коды могут оказаться более простым способом для россиян платить во время поездок в КНР, чем карты отечественной системы «Мир». Такой вариант позволит проще обходить санкционные риски, рассказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости .

Способ оплаты QR-кодами лучше, потому что банки не создают коды, в отличие от карт, добавил глава ВТБ.

Костин пока не видел конкретных предложений. Однако QR-код, если брать во внимание специфику КНР, более проходной вариант.

Карта «Мир» же находится под международными санкциями, отметил Костин.

Ранее Китай ввел пробный безвизовый режим для туристов из России. Он начнет функционировать с 15 сентября.