Компания SH решила конфликт с россиянами, объявившими голодовку на лайнере

Компания Swan Hellenic (SH), круизный лайнер которой испортил путешествие в Антарктиду россиянам из-за непредвиденной поломки, урегулировала конфликт с гражданами РФ. До этого они объявили голодовку в качестве протеста за то, что фирма не хочет возвращать деньги за не до конца завершенный тур, сообщает РИА Новости .

Путешественникам предложили два варианта решения возникших проблем. Они могут либо взять компенсацию в размере 50% от цены на круиз, либо получить сертификат на еще одну такую поездку. Со вторым вариантом уже согласились некоторые путешественники.

Наличие поломки в компании SH подтвердили. Лайнер плывет в порт. Там будет проводиться его ремонт.

Представители SH отметили, что инцидент с россиянами исчерпан. На борту лайнера находится около 20 граждан РФ.

Ранее россияне начали голодовку на лайнере во время поездки в Антарктиду. 170 путешественников 13 ноября отправились в путешествие на корабле SH DIANA из Кейптауна (ЮАР). Туристы должны были посетить острова Браун Блафф, Элефант, и Десепшн в Антарктиде. Однако 22 ноября у судна сломался мотор, и его поставили на ремонт на Кипре. Билет стоил от 485 до 694 тыс. рублей.