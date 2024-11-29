Компания SH решила конфликт с россиянами, объявившими голодовку на лайнере
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Компания Swan Hellenic (SH), круизный лайнер которой испортил путешествие в Антарктиду россиянам из-за непредвиденной поломки, урегулировала конфликт с гражданами РФ. До этого они объявили голодовку в качестве протеста за то, что фирма не хочет возвращать деньги за не до конца завершенный тур, сообщает РИА Новости.
Путешественникам предложили два варианта решения возникших проблем. Они могут либо взять компенсацию в размере 50% от цены на круиз, либо получить сертификат на еще одну такую поездку. Со вторым вариантом уже согласились некоторые путешественники.
Наличие поломки в компании SH подтвердили. Лайнер плывет в порт. Там будет проводиться его ремонт.
Представители SH отметили, что инцидент с россиянами исчерпан. На борту лайнера находится около 20 граждан РФ.
Ранее россияне начали голодовку на лайнере во время поездки в Антарктиду. 170 путешественников 13 ноября отправились в путешествие на корабле SH DIANA из Кейптауна (ЮАР). Туристы должны были посетить острова Браун Блафф, Элефант, и Десепшн в Антарктиде. Однако 22 ноября у судна сломался мотор, и его поставили на ремонт на Кипре. Билет стоил от 485 до 694 тыс. рублей.