Китайцы теряются во Владивостоке из-за неработающего интернета

Ранее жители Владивостока пожаловались, что проблемы с мобильным интернетом в городе появились в конце июля, и до сих пор там местами нельзя выйти в Сеть.

Путешественники отбиваются от групп, а потом не могут найти дорогу к гостинице. Туристам помогают полицейские, прохожие, а также сотрудники кафе и магазинов.

За июль и август во Владивосток активно едут отдохнуть китайцы. Но из-за ЧП с интернетом они не могут пользоваться картами, переводчиками, строить маршруты. Так, на Окатовой улице жители видели группу туристов — трое взрослых и девочка. Путешественники ушли с трассы в глубь района, но из-за языкового барьера помочь им люди не смогли. Некоторые туристы из-за недоступности Сети собирают вещи и едут обратно домой.

Поэтому китайцам советуют брать с собой наличные деньги, скачивать офлайн-карты и маршруты еще до путешествия.

В городе были введены ограничительные меры из-за вопросов безопасности. Местные жители тоже мучаются: они не могут оплачивать покупки через терминал и заходить в приложения. Многие бизнесы приостановили свою работу. Жители стали запасаться наличными, а такси вызывать по телефону.