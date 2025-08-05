Цифровой детокс: во Владивостоке больше недели сидят без мобильного интернета

Во Владивостоке уже больше недели нет мобильного интернета

Проблемы с мобильным интернетом во Владивостоке появились в конце июля, и до сих пор там нельзя выйти в Сеть, сообщает Vl.ru .

При этом на Чуркине и Змеинке связь есть и показывает значок работающего интернета, но самой Сети нет.

«Я живу на Окатовой. На пятачке Окатовая — Кипарисовая интернета нет, а дальше есть почему-то. Спускаешься ниже, идешь в поликлинику, там есть интернет. А так только дома Wi-Fi и все», — поделился местный житель Николай.

Люди из-за отсутствия интернета не могут расплатиться банковскими картами в магазинах и снимают наличные в банкоматах. Такси вызывают по телефону, так как приложения не работают. А туристы, плохо знающие город и оказываютщиеся в этом районе, просят помощи у прохожих, так как не на всех остановках общественного транспорта и в скверах есть Wi-Fi.

Также жители понимают, что, выйдя из квартиры, скорее всего, не смогут воспользоваться даже онлайн-картой, поэтому готовятся заранее.

В районе ТЦ «Махаон» на окнах торговых павильонов продавцы повесили объявления «Оплата за наличный расчет». Они поясняют, если терминал работает на СИМ-карте, то чаще всего оплата не проходит — может повезти нескольким покупателям в день.