Ким Чен Ын поставил задачу улучшить сферу туризма в КНДР до мирового уровня
Северокорейским властям необходимо активнее улучшать туристическую отрасль. У государства есть ресурсы в этой сфере, заявил во время визита на Кальмаскую прибрежную туристическую зону лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.
Власти КНДР должны улучшить сферу сервиса так, чтобы она соответствовала мировому уровню. Помимо этого, необходимо значительно обновить облик государства.
У КНДР есть туристические ресурсы, которым завидуют многие страны. Благодаря улучшению сферы туризма вырастет экономика. Но для этого необходимо определить правовые нормы.
Ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение РФ с КНДР будет восстановлено. Его поставили на паузу в 2020 году из-за пандемии.