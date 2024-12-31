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Ким Чен Ын поставил задачу улучшить сферу туризма в КНДР до мирового уровня

Северокорейским властям необходимо активнее улучшать туристическую отрасль. У государства есть ресурсы в этой сфере, заявил во время визита на Кальмаскую прибрежную туристическую зону лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС .

Власти КНДР должны улучшить сферу сервиса так, чтобы она соответствовала мировому уровню. Помимо этого, необходимо значительно обновить облик государства.

У КНДР есть туристические ресурсы, которым завидуют многие страны. Благодаря улучшению сферы туризма вырастет экономика. Но для этого необходимо определить правовые нормы.

Ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение РФ с КНДР будет восстановлено. Его поставили на паузу в 2020 году из-за пандемии.