РФ возобновляет пассажирское сообщение в КНДР

В понедельник возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР, которое было приостановлено в 2020 году, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Возобновляется курсирование поезда № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования министерства железных дорог КНДР.

Поезд будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Со станции Туманган он будет стартовать в 12:00 по местному времени, а со станции Хасан — в 15:30 по местному времени.

Пассажирское сообщение с КНДР было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.