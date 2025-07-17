«Как в 60-х»: россиянка рассказала о курортах Северной Кореи

Российская туристка из Приморья Елена Бащук рассказала о двух своих путешествиях на курорты КНДР: Пхеньян и Рассон оставили у нее неоднозначные впечатления, сообщает «ФедералПресс» .

«Прилетев в Пхеньян, я мысленно сравнивала две части страны. Впечатление было такое, как будто я попала в 60-е годы. Это если судить по архитектуре, атмосфере, внешнему виду города», — сказала девушка.

По ее словам, курорты отличаются новой качественной инфраструкторой, но местные как будто не очень доверяют иностранцам и в Пхеньяне существуют ограничения в передвижении: это связано с политической повесткой государства и местными традициями.

Кормят гостей в Северной Корее самобытно, вкусно и сытно. На стол выставляют 4-5 видов мяса, жареную, маринованную и свежезамороженную рыбу. Самым необычным блюдом россиянка назвала так называемый «сладкий суп» из собаки, но она не смогла его попробовать из-за любви к животным.