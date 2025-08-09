Юные полярники из столицы прибыли на Крайний Север в рамках экспедиции

Юные участники Большой арктической экспедиции — 2025 приехали на Крайний Север. 14 школьников и студентов колледжей столицы уже находятся на мысе Челюскин и мысе Прончищева, сообщается на сайте mos.ru .

Большая арктическая экспедиция — это проект образования Москвы. Он дает ребятам из школ и колледжей возможность поехать на Крайний Север.

Всего ребята преодолели 5,8 тыс. км. Юные исследователи две недели будут изучать биоразнообразие Арктики, они смогут собрать информацию о млекопитающих, птицах и растениях, проведут благоустройство мемориала советским полярникам.

В рамках экспедиции участники летели из аэропорта Домодедова в Норильск, затем в населенный пункт Хатанга, а после этого на вертолетах к местам работы. Часть путешественников направилась на мыс Челюскин, а часть — на мыс Прончищева. При этом второй команде предстоит после проведенных работ преодолеть пеший переход протяженностью свыше 100 км, чтобы собраться всей группой в основном лагере.

Перед экспедицией участников выбирали с помощью нескольких этапов. Так, ребята писали диктант на тему Крайнего Севера, создали приключенческую игру «Герои Арктики», прошли конкурс профмастерства для студентов колледжей, учебно-тренировочные сборы в Карелии. Всего в указанных мероприятиях поучаствовали более 5 тыс. человек.