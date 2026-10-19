сегодня в 13:01

Италия сократила сроки рассмотрения заявлений на турвизы для россиян

Оформление итальянской визы для россиян стало быстрее. Визовый оператор VMS сократил срок обработки документов с 60 до 45 дней. Об этом сообщается на сайте итальянского визового центра в Москве.

«Срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней», — отмечается в сообщении.

В VMS рекомендовали заявителям учитывать обновленные сроки рассмотрения при планировании поездки. Документы принимают в Москве, Петербурге и Архангельске.

Ранее российское посольство в Саудовской Аравии посоветовало гражданам РФ повременить с визитами в королевство.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.