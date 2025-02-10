Испания, Франция, Италия: у россиян увеличивается спрос на поездки в Европу

Речь идет про Испанию, Францию и Италию.

Как рассказали в OneTwoTrip, количество бронирований номеров в итальянских отелях на отдых с 1 марта по 31 мая повысилось на треть год к году, в испанских — на 65%, во французских — на 45%. При этом сегодня доля Италии от общего числа поездок за границу составляет 9,8% против 7,3% прошлой весной, Франции — 6,7% против 4,6%, Испании — 3,8% против 2,3%.

По информации «Яндекс.Путешествий», число бронирований гостиниц в Италии поднялось в 6,5 раза, во Франции — почти в 7,5, Испании — в 7,6.