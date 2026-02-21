Индия запретила российским страховщикам напрямую работать с клиниками

В некоторых Telegram-каналах разместили информацию о том, что в Индии умерла российская туристка, но страховая компания настаивала на самостоятельной оплате счетов госпиталя. А клиника отказывался выдавать тело без оплаты.

Как рассказали в страховой компании «Евроинс Туристическое страхование», полис которой был у скончавшейся россиянки, их протоколы подразумевают оплату услуг иностранных медучреждений через компании-ассистансы.

«Если турист обратился к нам в поддержку — „самооплата“ полной стоимости лечения и других медуслуг с его стороны никогда не требуется. Очевидно, что в данном случае туристка и ее родные, обладая нашим полисом, не должны были оплачивать счета индийской клиники — у нашего ассистанса был с ней договор», — отметила директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

По ее словам, с 2026 года в Индии, возможно, под санкционным давлением, без предупреждений внезапно запретили коммерческим больницам работать с любыми компаниями-ассистансами из РФ, сейчас с ними нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее подобный запрет был только для госклиник.

«В результате система выдала сотруднику на линии поддержки информацию о необходимости самооплаты услуг», — добавила Алчеева.

Она пояснила, что заминка в случае с умершей туристкой возникла именно из-за указанного фактора, так как сотрудник получил сведения о заблокированных гарантиях в индийской клинике. Сейчас разбираются в возникшем инциденте и проводят внутреннюю проверку ответов работника. Страховая компания сможет организовать оплату через местную ассистанс-фирму, подобные договора есть.

Как подчеркнула директор филиала, компания признает случай с россиянкой страховым. Все счета по инциденту будут оплачены в ближайшее время, репатриацию тела также организуют за счет страховой.

Также она отметила, что, на качестве медобслуживания туристов обстоятельства с новыми условиями не скажется — медпомощь путешественникам, в том числе и экстренная, будет продолжать оказываться. Но страховщикам придется работать по-другому и перезаключать множество договоров.

