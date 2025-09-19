Губернатор Кузбасса заявил о планах сделать Шерегеш круглогодичным курортом

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о намерении превратить Шерегеш в круглогодичный курорт во время посещения строительства третьего отеля «Шермонт», сообщает Сiбдепо .

Середюк посетил стройплощадку третьего отеля «Шермонт» в Шерегеше и обсудил перспективы круглогодичной работы курорта с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным.

Сейчас зимняя загрузка Шерегеша достигает 90%, а летом этот показатель не превышает 60%. По словам главы региона, развитие курорта и горнолыжного спорта остается приоритетом. Середюк отметил, что важно создать условия для комфортного отдыха в летний период, чтобы привлечь туристов не только зимой.

Новый отель «Шермонт» строится с учетом круглогодичного функционирования. В нем планируется разместить термокомплекс и бассейны, которые будут работать в любое время года. Это, по мнению губернатора, поможет увеличить поток туристов в Шерегеш и сделать курорт привлекательным вне зависимости от сезона.