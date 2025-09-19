Губернатор Кузбасса посадил первое дерево во дворе строящегося отеля «Шермонт»

На территории строящегося отеля «Шермонт» в Шерегеше посадили первое дерево. Процесс озеленения и благоустройства запущен, сообщает Сiбдепо.

В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

19 сентября глава региона и руководитель компании положили начало озеленению территории, посадив первую ель.

При этом новый аэропорт в Шерегеше готов уже на 23%.

