Власти Кузбасса: новый аэропорт в Шерегеше построен на 23%

Заместитель губернатора Кемеровской области Леонид Старосвет заявил, что строительство воздушной гавани на популярном курорте «Шерегеш» завершено уже на 23%, а работа над проектной документацией — на 80%, сообщает Сiбдепо .

Подача комплекта документов на экспертную оценку намечена на начало декабря следующего года, а ожидаемая дата выдачи положительного вердикта — середина апреля 2026 года. Небольшое отставание от графика власти объясняют сложностями технологического характера и изменениями в проектной документации, потребовавшими дополнительного времени, около двух месяцев.

Помимо аэропорта, горный курорт обзаведется современным вокзальным комплексом на станции Шерегеш.

Задуманный проект предполагает создание многофункциональной инфраструктуры для комфорта отдыхающих. Прибывающих на курорт будет приветствовать обновленное здание железнодорожного вокзала, от которого напрямую к склонам горы Зеленой будет работать подъемник.

В состав кластера также войдут сервисный центр, включающий кафе и пункты проката оборудования, современная автобусная станция и многоуровневый паркинг. Пропускная способность транспортного узла позволит обслуживать до 1 тыс. пассажиров каждый час и до 350 тыс. посетителей в год.

