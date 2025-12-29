Эксперт рассказал, как туристу из России действовать при ЧС за границей

Эксперт Рубцов дал рекомендации по поведению в экстренных ситуациях за границей

Генеральный директор турфирмы «7 СОВ» Роман Рубцов напомнил, как туристам из России следует действовать при чрезвычайных ситуациях за границей. Они могут возникнуть из-за природных катастроф или политических событий.

Рубцов отметил, что важно различать типы ЧС и действовать в зависимости от обстоятельств.

Эксперт пояснил, что при природных катастрофах, таких как землетрясения или наводнения, туристам рекомендуется найти безопасное место. Если это невозможно, следует связаться с местными оперативными службами или обратиться в консульство России. Контактные номера обычно размещены на сайте МИДа.

В случае политических волнений, например, митингов или госпереворота, Рубцов посоветовал избегать массовых скоплений, не вступать в споры с полицией и не присоединяться к демонстрантам.

«Если вас остановили сотрудники полиции, нужно объяснить, что вы турист и направляетесь в отель. После этого лучше оставаться на территории отеля и выйти на связь с генеральным консульством России», — уточнил эксперт в эфире радио Sputnik.

Рубцов также напомнил, что всегда необходимо иметь при себе паспорт или его копию, а скан документа можно сохранить на телефоне для экстренных случаев.

