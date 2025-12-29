Эксперт рассказал, как туристу из России действовать при ЧС за границей
Генеральный директор турфирмы «7 СОВ» Роман Рубцов напомнил, как туристам из России следует действовать при чрезвычайных ситуациях за границей. Они могут возникнуть из-за природных катастроф или политических событий.
Рубцов отметил, что важно различать типы ЧС и действовать в зависимости от обстоятельств.
Эксперт пояснил, что при природных катастрофах, таких как землетрясения или наводнения, туристам рекомендуется найти безопасное место. Если это невозможно, следует связаться с местными оперативными службами или обратиться в консульство России. Контактные номера обычно размещены на сайте МИДа.
В случае политических волнений, например, митингов или госпереворота, Рубцов посоветовал избегать массовых скоплений, не вступать в споры с полицией и не присоединяться к демонстрантам.
«Если вас остановили сотрудники полиции, нужно объяснить, что вы турист и направляетесь в отель. После этого лучше оставаться на территории отеля и выйти на связь с генеральным консульством России», — уточнил эксперт в эфире радио Sputnik.
Рубцов также напомнил, что всегда необходимо иметь при себе паспорт или его копию, а скан документа можно сохранить на телефоне для экстренных случаев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.