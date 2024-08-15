Дружеские, романтические или семейные: представлен топ прогулок по Москве

В Москве есть места для разнообразных прогулок, разработаны маршруты для романтической встречи, семейного выхода или одиночного променада. Об этом РИАМО сообщили эксперты премии «Путеводная звезда».

При изучении мегаполиса в одиночку можно проникнуться его атмосферой. Одной из идей для таких выходов является велопрогулка по Измайловскому парку, в рамках которой можно побывать в Измайловском кремле и посетить одноименную усадьбу. Еще можно пройтись по ВДНХ: полюбоваться аллеями парка, фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», побывать на тематической выставке.

В одиночку еще можно исследовать арт-пространства столицы: «Хлебозавод», «Винзавод» или в ГЭС-2. Прогулка вдоль реки Яузы позволит насладиться прекрасными видами города. Рекомендуется пройти по Чистопрудному, Покровскому бульварам, заглянуть в Милютинский сад, а затем выйти к Москворецкой набережной.

Кроме того, можно поэкспериментировать и воспользоваться принципами фланирования — бродить по городу без определенной цели. Так тоже можно найти много интересного.

На свидание можно отправиться в сад «Эрмитаж». Там пару ждут уютные уединенные уголки и тенистые аллеи. Летом проходят театральные постановки на открытом воздухе и киносеансы. На Воробьевых горах можно полюбоваться захватывающим видом на столицу, пройтись по парку или встретить закат около МГУ.

Романтическую прогулку можно устроить в усадьбе Царицыно или в «Мультимедиа арт музее». Для любителей необычного отдыха в Хамовниках работает открытый бассейн «Чайка».

С друзьями хорошо погулять в Парке Горького. Там можно взять в прокате велосипеды или самокаты, посетить открытые кинотеатры или организовать пикник на траве. Еще можно вместе сходить на Центральный рынок на Рождественском бульваре, где есть блюда из разных стран. Рядом находятся Петровский и Страстной бульвары, можно дойти до Тверского бульвара, который является флагманской площадкой многих фестивалей.

При дружеской прогулке можно выбрать маршруты через парк Победы и Поклонную гору или посетить «Москва-Сити».

Прогулки с семьей требуют особого подхода — важно, чтобы всем было интересно и комфортно. Еще важно спланировать маршрут с «привалами», чтобы дети смогли передохнуть.

Всей семьей можно отправиться в парк «Фили» — прокатиться там на велосипедах или роликах, аттракционах, организовать пикник у пруда, поиграть на детских площадках. В «Зарядье» интересно будет исследовать интерактивные зоны (медиацентр, ледяная пещера), пройтись по «Парящему мосту».

Если дети увлекаются кино, то рекомендуется посетить «Мосфильм». Там есть декорации, съемочные павильоны и можно узнать, как создаются фильмы. А в парке «Кусково» — погулять по старинному парку, посетить усадьбу и дворец, устроить пикник или покататься на лодке.