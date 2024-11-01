Доля туристов старшего возраста в Санкт-Петербурге выросла до 50%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о росте интереса к городу со стороны туристов старшего возраста, доля которых увеличилась с 18% до 50%, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Он отметил, что раньше путешественники посещали лишь несколько ключевых достопримечательностей, таких как Эрмитаж и Петергоф. Сегодня же город предлагает новый опыт, включая культурные площадки и современные объекты искусства, что способствует желанию туристов возвращаться.

«Мы сделали событийный туризм важным фактором привлечения новых гостей. Только за период с 2021-го по 2023-й годы на треть расширили календарь. Сейчас в нем — более 500 мероприятий», — добавил градоначальник.

Примерно 8% туристических предложений посвящены патриотической тематике, включая посещение мемориалов и выставок, связанных с историей.

По итогам 2023 года Петербург посетили 8,7 миллиона туристов, и к декабрю их число может достичь 10,5 миллиона, что превысит рекорды 2019 года. Главным направлением для увеличения потока остаются иностранные путешественники, для привлечения которых планируется активное продвижение города на международной арене.