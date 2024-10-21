Доходы российских гостиниц выросли на 28% за 8 месяцев 2024 года

Доходы российских отелей, гостиниц, хостелов и мотелей выросли на 28% за первые 8 месяцев 2024 года, сообщает « Прайм ».

Врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша отметил, что таких показателей удалось добиться благодаря господдержке.

В первом полугодии рост инвестиций в туристическую сферу в России составил 377 млрд рублей. Это на 60% больше, чем в 2023 году.

По его словам, доходы коллективных средств размещения (КСР) выросли на 28% в январе–августе этого года в годовом выражении. Бизнес реинвестирует их в номерной фонд.

Ранее стало известно, что в Москве построят 7 гостиниц в рамках комплексного развития территорий. Они появятся на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы.