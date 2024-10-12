Ефимов: 7 гостиниц построят в Москве в рамках комплексного развития территорий

В столице инвесторы и назначенные городом операторы планируют возвести 7 гостиниц, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в мегаполисе по проектам комплексного развития территорий (КРТ) будет реализовано 93 объекта.

«Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд, в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, 7 предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тыс. кв. м, а вместимость будет варьироваться от 300 до 1 тыс. номеров», — уточнил вице-мэр.

Новые гостиницы появятся в столичных районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, Нижегородский, Ростокино и Свиблово. После подготовки и утверждения проектов планировки территорий у проектов будут точные характеристики.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман поделился более подробной информацией, которая касается возведения новых гостиниц в мегаполисе.

«Одна из самых больших гостиниц появится в столичном районе Даниловский на участке площадью 9,37 га в составе жилого квартала, который возведут в течение 7 лет на ул. Дербеневской. Тут будет проходить строительство отеля на 1 тыс. номеров с ФОКом. Площадь здания составит не более 51 тыс. кв. м», — прокомментировал министр.

Также развитие гостиничной инфраструктуры позитивно сказывается на экономике города.

На сегодняшний день в Москве функционирует почти 2 тыс. гостиниц, сказал председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов. Их число продолжает увеличиваться.

«Современная туристическая инфраструктура обеспечивает не только качественный отдых для гостей и жителей столицы, но и значительный экономический эффект для города. Программа КРТ дает новые возможности инвесторам и, таким образом, способствует увеличению инвестиционной привлекательности проектов», — объяснил Козлов.

По программе КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строятся дороги, возводится комфортное жилье и появляется вся нужная инфраструктура. На данный момент в мегаполисе на разных стадиях реализации числятся 236 проектов комплексного развития территории. Проработка проектов идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.