«Дни Крыма» завершились в Новосибирске

сегодня в 18:43

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий заявил об успешном проведении «Дней Крыма» в Новосибирске, сообщает «Крым 24» .

Он акцентировал внимание на продуктивном сотрудничестве с новосибирскими партнерами и проявленном интересе жителей региона к рекреационным и оздоровительным возможностям Крыма.

«Мы планировали „Дни Крыма“ таким образом, чтобы это совмещалось с большими туристскими форумами, направленными на развитие индустрии гостеприимства в нашей стране», — отметил Ганзий.

По его словам, программа включала в себя работу единого стенда на площадке форума «Дикоросы», серию встреч, заключение соглашений, презентации и фотовыставки.

Кроме того, вниманию посетителей были предложены крымские деликатесы: крафтовые сыры, паштеты из улиток и чай, что вызвало живой интерес среди гостей и участников.

