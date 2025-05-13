Дело в перелетах: эксперт объяснил высокие цены на отдых в Таиланде

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что высокая стоимость туров в Таиланд объясняется не ценами внутри страны, а большими расстояниями между ним и РФ, сообщает NEWS.ru .

«Сам Таиланд — недорогая страна, однако из европейской части России в это государство лететь далеко. Стоимость билета туда и обратно на чартере зачастую превышает 60 тыс. рублей», — сказал эксперт.

По его словам, в Таиланд россиянам выгоднее ехать не менее, чем на 10 дней. Четырехзвездочный отель обойдется примерно в 230 тыс. рублей на двоих, пятизвездочный будет стоить не менее 300 тыс. рублей. В Таиланде не распространена система «все включено», но в целом там не очень дорогая еда.

Ранее вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер заявил, что правовые риски в условиях возвращения полетов между РФ и Вьетнамом могут быть связаны с недостаточной информированностью граждан обеих стран. Важно, чтобы туристы были осведомлены о миграционных правилах и визовом режиме, нормах пребывания и медицинском страховании.