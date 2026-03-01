Давка в аэропорту: российские туристы 10 часов ждали заселения в отель в Шардже

В аэропорту Шарджи пассажирам нескольких рейсов заставляли покидать аэропорт из-за давки. Ожидание заселения в отель затянулось более чем на 10 часов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам пассажиров рейса из Коломбо в Москву с пересадкой в ОАЭ, через 3,5 часа после вылета их самолет развернули обратно. В аэропорту Шарджи персонал авиакомпании Air Arabia не предоставил никакой информации. Пассажирам заранее сообщили, что после прохождения паспортного контроля их будет ждать представитель, который организует трансфер до отеля. Однако на улице представитель отказал в помощи и заявил, что туристам придется добираться до города за свой счет.

«Авиакомпания Air Arabia просто аннулировала наши билеты и сообщила, что это форс-мажор и мы сами должны купить новые. Консульство тоже не на нашей стороне, сообщив неоднократно, что они не владеют информацией, и на меры поддержки рассчитывать не стоит», — рассказали туристы.

Россияне добавили, что после 10 часов ожидания им предоставили номера в отеле. Теперь они ждут, когда воздушное пространство над ОАЭ снова откроют. По их словам, портал «Госуслуги» недоступен, а без доступа к сервису невозможно подать заявку на эвакуацию.

После израильских ударов по Тегерану, Дубай подвергся обстрелам со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции, целью которой является предотвращение создания Ираном ядерного оружия. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. ОАЭ ввел временных ограничения на использование воздушного пространства.

