Британские СМИ удивились реакции россиян на ЧП в Дубае

Британское издание Daily Express обратило внимание на поведение российских туристов во время инцидентов с беспилотниками в ОАЭ. Публикация вызвала обсуждение в западных медиа, сообщает АБН24 .

Поводом для материала стали кадры, снятые на пляжах Дубая и соседнего эмирата Шарджа во время сообщений о падении иранских беспилотников.

«Безумная реакция российской семьи на пляже в Дубае на иранские бомбы, падающие вокруг них», — написали авторы Daily Express.

В публикации приводятся слова россиянки, отдыхавшей у моря: «Сегодня мы одни на пляже. Вокруг никого нет. Мой муж уплыл куда-то далеко. Здесь такое красивое море. Вон там, неподалеку, горят обломки беспилотника».

Британские журналисты также отметили, что на других кадрах «несколько беззаботных российских туристов отдыхают на пляже в соседнем Шардже, в то время как над ними пролетает истребитель».

Материал вызвал активное обсуждение среди читателей. Один из комментаторов написал: «Самое безопасное место. Крайне маловероятно, что кто-то станет нападать на пустынный пляж. Кроме того, это показывает разницу между прогрессивными британцами-снежинками и российскими гражданами, которые отличаются стойкостью».

